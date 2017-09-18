Atakum’dan eğitime 3 milyon liralık yatırım

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitime destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Atakum Adnan Kahveci İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Miniklerin ilk okul günü heyecanı yaşadığı etkinliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Atakum İlçe Emniyet Müdürü Hakan Ergüden, OMÜ Rektör Yardımcısı Vedat Ceylan, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ünsal Ağaoğlu ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

245 bin öğrenci ders başı yaptı

Programda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “İlimizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında, 80 okul öncesi kurumda 19 bin 758 öğrenci, 439 ilkokulda 72 bin 109 öğrenci, 329 ortaokulda 78 bin 255 öğrenci, 178 orta öğretim kurumunda ise 74 bin 426 öğrencimiz eğitim-öğretim alacak. Toplamda 1026 kurumda, 244 bin 548 öğrencimiz eğitim-öğretim alacak ve bu öğrencilerimize 17 bin 628 öğretmenimiz eğitim- öğretim hizmeti verecek. İlimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 510 eğitim yerine 42 bin 189 öğrenci taşıması yapılacak. 2017-2018 yeni eğitim-öğretim yılının huzur içerisinde sorunsuz ve güvenli bir ortamda geçmesi dileğiyle, tüm eğitim camiasına ve tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

3 milyon TL’yi aşkın yatırım

2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle Atakum Adnan Kahveci İlkokulunda düzenlenen törene katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki okullarla sıkı bir iletişim halindeyiz. İlçemizde bulunan okulların geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi için öğretmen ve velilerimizden gelen her türlü talebi değerlendiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha iyi koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri, ülkemizin aydınlık yarınları adına önemlidir. Birçok okulumuzun bahçesine, okula ait halı sahalar yaptık. Öğrencilerin ders dışı vakitlerini rahat bir şekilde geçirebilmeleri için okullarımızın bahçesini ve çevre düzenlemesini Atakum Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, okullarımızda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve yeni tesis kazandırma anlamında 3 Milyon TL’yi aşkın yatırım yaptık. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan yavrularımızın eğitimi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.