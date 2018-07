Atakum’dan eğitime yüzde 100 destek

Mimarsinan Mahallesi’nde hayata geçirilen Atakum Belediyesi Gençlik Etüt Eğitim Merkezi’nin üniversite adayı gençlerin sınavlara hazırlanacağı önemli bir eğitim-öğretim yuvası olacağını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Gençlerimize yönelik sportif, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında birçok proje hayata geçiriyoruz. Etüt Merkezimizle de gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Üniversiteye hazırlanacaklar"

Atakum Belediyesi Gençlik Etüt Eğitim Merkezi’nin, Atakum Belediye Meclisi kararıyla Halk Eğitim Merkezine tahsis edildiğini aktaran Başkan İshak Taşçı, "Atakum Belediye Meclisimizde aldığımız kararla, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası yanında yapımını tamamladığımız Etüt Eğitim Merkezimizi Halk Eğitim Merkezine tahsis ettik. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından burada görevlendirilecek öğretmenler, gençlerimizi üniversite sınavına hazırlayacak. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin her alanda gelişimi için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimleri için projeler hayata geçirirken, bir yandan da eğitim ve öğretimlerini çeşitli kurslar ve etkinliklerle destekliyoruz” diye konuştu.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Özellikle gençlere yönelik spor ve eğitim alanında ardı ardına projeler ürettiklerini ve bu projeleri son sürat tamamladıklarını belirten Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak, sadece gençlerimize yönelik hizmet veren Gençlik Masası birimini kurduk. Bu birim bölgemizde bir tek Atakum Belediyesinde var. Atakum Belediyesi Gençlik Masası aracılığıyla genç odaklı birçok proje hayata geçiriyoruz. Bu projeleri ise gençlerimizle konuşarak, tartışarak, onların istek ve önerilerini dikkate alarak, onlarla birlikte hazırlıyoruz. Atakumlu gençlerle her fırsatta bir araya geliyorum. Onlarla her buluşmamızda Atakum için yaşadıkları heyecanı hissediyorum. Gençlerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor, onlara her alanda çok güveniyorum" şeklinde konuştu.