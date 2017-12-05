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05 Aralık 2017 15:19

Atakum’dan engellilere özel program

Atakum Belediyesi ve özel eğitim okulları tarafından “Dünya Engeliler Günü” kapsamında engelli öğrencilere yönelik eğlence programı düzenlendi.

Atakum’dan engellilere özel program

05 Aralık 2017 15:19


Dünya Engeliler Günü etkinliği, Atakum’da bulunan özel eğitim okullarının katılımıyla Atakum Eğitim Eğlence Merkezinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program işaret dili ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla davam etti. Program pasta kesiminin ardından protokol konuşmalarıyla sürdü.



“Amacımız engellileri topluma kazandırmak ve istihdama katmak”


Engellilerin toplumda normal bir birey gibi yaşamaları için projeler yaptıklarının altını çizen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Belediye olarak sürekli bir şekilde dezavantajlı gruplara yönelik olarak proje üretmeye devam ediyoruz. Bugün de Dünya Engeliler Günü kapsamında Atakum’da bulunan özel eğitim okullarının öğrencilerini davet ederek eğlence programı düzenledik. Toplumumuzun yüzde 12’lik kesimini oluşturan dezavantajlı gruplara yönelik olarak fizik imkanların iyileştirilmesi, eğitim, istihdam ve kaynaştırma adına projelerimiz devam ediyor. Çünkü engelli vatandaşların toplumda normal vatandaşlardan hiçbir farkı yokmuş gibi hayatlarını devam ettirmelidirler. Hayata bizler gibi tutunmalıdırlar. Çünkü herkes bir engelli adayıdır. Bu düşünceler ile hareket ederek bu vatandaşlarımızın topluma kaynaşması açısından büyük destek veriyoruz. Merkezi hükümetimiz de engelli yasalarının çıkmasından sonra son yıllarda engelli vatandaşları daha iyi hissetmemizi sağlayan projelere imza atıyorlar. Tek amacımız bu vatandaşlarımızın mutluluğu, refahı, toplumla kaynaşması ve istihdama katılmasıdır” dedi.


Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’nın konuşma yaptığı program, konuşmaların ardından engelli öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.




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