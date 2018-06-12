Atakum’dan ‘Masal Park ve Tematik Lunapark’ projesi

1,5 milyon TL yaklaşık maliyetle tamamlanacak olan projeye, OKA’dan 702 bin 500 TL destek geldi.

OKA’nın, 2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik destekleri kapsamında alınan 33 projeden birisi de, Atakum Belediyesi Masal Park ve Tematik Lunapark projesi oldu. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın 55’te 55 proje sözü arasında da yer alan dev proje, 1,5 milyon TL’ye mal olacak. OKA, bu projeye 702 bin 500 TL destek verecek. Projenin protokolü, Samsun Valisi Osman Kaymak’ın katılımıyla gerçekleşen törenle imzalandı.

Atakum ilçesinin 22 km’lik sahili, doğal güzellikleri ve sosyal yaşantısıyla, bölgenin önemli turizm noktalarından birisi olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin sosyal kültürel alanda daha da gelişmesi noktasında önemli adımlar atıyoruz. Birbirinden önemli projeleri ardı ardına hayata geçiriyoruz. Bu projelerimizde önceliklerimizden birisi de, ilçe turizminin gelişmesi oluyor. İşte bu düşünceden hareketle, Atakum Belediyesi Masal Park ve Tematik Lunapark projemizi hayata geçiriyoruz. Bir yandan çevre il ve ilçeleri Samsun’a çekecek olan bu projemiz, öte yandan Atakumlu hemşehrilerimize, çocuklarıyla ve aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirme imkanı sunacak. Atakum sahilinde, ilçemizin en merkezi konumunda vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

Atakum ilçesinin en merkezi konumunda yapılması planlanan projenin detayları hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “2 bin 864 metrekare toplam alan üzerine kurulacak olan Masal Park ve Tematik Lunaparkında, atlı karınca ve dönme dolap gibi modern lunapark oyuncakları yer alacak. Tematik içeriğinden hareketle de, gençlerimizin değerlerimizi tanıması hedefleniyor. Bu doğrultuda, Fatih Sultan Mehmet, Dede Korkut, Hazerfan Ahmet Çelebi, Nasrettin Hoca gibi önemli isimler ve değerlerimizin hayatları, bu projemiz sayesinde yeni nesillere aktarılacak. Toplam maliyeti 1,5 milyon TL civarında olacak olan projemiz, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 702 bin 569 TL destek almaya hak kazanmıştır. Atakum Belediyesine yakışır bu proje için en kısa sürede ilk kazmayı vurmayı ve aynı hızla kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.