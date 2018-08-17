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17 Ağustos 2018 12:44

Atakum’dan ‘Paylaşalım Bayram Olsun’ kampanyası

Geleneksel hale getirdikleri ‘Paylaşalım Bayram Olsun’ kampanyasıyla her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırdıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bu yıl da Atakumlu hemşehrilerimizin destekleriyle, ihtiyaç sahiplerine güzel bir Kurban Bayramı yaşatacağız” dedi.

Atakum’dan ‘Paylaşalım Bayram Olsun’ kampanyası

17 Ağustos 2018 12:44


Geçen yıllarda da Atakum Belediyesine iletilen kurban etlerini binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak yüzlerini güldürüp, sofralarına katkı sağlayacağız. Kurban etlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını isteyen vatandaşlarımızdan toplanan kurban etleri, Atakum Belediyesi tesislerinde hazırlanıp paketlendikten sonra, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kapı teslimi yapılacak” ifadelerini kullandı.



“İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürelim”


‘Paylaşalım Bayram Olsun’ uygulamasını bu yıl beşinci kez gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz ‘Paylaşalım Bayram Olsun’ kampanyası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmeye devam ediyoruz. Kampanyamıza destek olarak, ihtiyaç sahiplerine güzel bir Kurban Bayramı yaşatmak isteyen vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. Kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız 444 40 55 numaralı telefondan bizi aradığında, ekiplerimiz kapılarına kadar gelerek kurban etlerini alacaklar. Ekiplerimiz bayram boyunca, hayırsever vatandaşlarımızdan aldıkları kurban etlerini modern ve hijyenik tesislerimizde paketleyerek, önceden belirlenmiş ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edecek. Bu anlamda tüm hemşerilerimi, Paylaşalım Bayram Olsun projemize destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.




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