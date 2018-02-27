Atakum’dan “Sessizliğe Ses Ver” söyleşisi

Atakum Belediyesi tarafından, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesinde, “Sessizliğe Ses Ver” söyleşisi düzenlendi. Seminer, işaret dili tercümanı Neslihan Kurt’un sunumuyla gerçekleşti. Son zamanların popüler dizileri olan Payitaht Abdulhamit Han ve Kalp Atışı dizilerinin ünlü oyuncuları da seminerde yer aldı.

Programda konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde ciddi anlamda emek sarf ediyoruz. Toplumumuzun sorunları noktasında Atakum Belediyesi olarak çeşitli aktiviteler ortaya koymaya çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde şuan ihale aşamasında olan işitme engelli vatandaşlarımız için otizm parkının da hayata geçireceğiz. Atakumlu hemşehrilerimize tüm anlamda hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından program soru-cevap şeklinde devam etti.