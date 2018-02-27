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27 Şubat 2018 17:39

Atakum’dan “Sessizliğe Ses Ver” söyleşisi

Samsun’da Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen “Sessizliğe Ses Ver” söyleşisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çevirmeni Neslihan Kurt, Payitaht Abdülhamid dizisinin ünlü oyuncusu Elif Özkul ve Kalp Atışı dizisinin ünlü oyuncusu Ali Burak Ceylan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Atakum’dan “Sessizliğe Ses Ver” söyleşisi

27 Şubat 2018 17:39


Atakum Belediyesi tarafından, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesinde, “Sessizliğe Ses Ver” söyleşisi düzenlendi. Seminer, işaret dili tercümanı Neslihan Kurt’un sunumuyla gerçekleşti. Son zamanların popüler dizileri olan Payitaht Abdulhamit Han ve Kalp Atışı dizilerinin ünlü oyuncuları da seminerde yer aldı.


Programda konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde ciddi anlamda emek sarf ediyoruz. Toplumumuzun sorunları noktasında Atakum Belediyesi olarak çeşitli aktiviteler ortaya koymaya çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde şuan ihale aşamasında olan işitme engelli vatandaşlarımız için otizm parkının da hayata geçireceğiz. Atakumlu hemşehrilerimize tüm anlamda hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından program soru-cevap şeklinde devam etti.




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