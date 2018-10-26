Atakum'dan Vezirköprü'ye yardım köprüsü

Atakum Belediyesi, Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Atakumlu vatandaşların Atakum Belkediyesi Hayır Çarşısına bağışladığı kıyafetler, Vezirköprü'de kurulan 85. Hayır Çarşısı mağazasında ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu.

Hayır Çarşısı projesiyle bugüne kadar birçok il ve ilçedeki ihtiyaç sahibine ulaştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakumlu hemşehrilerimizin yardımlarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Samsun'un birçok ilçesinde açtığımız Hayır Çarşısı mağazalarımızın 85.sini Vezirköprü ilçemizde açtık. Binlerce ihtiyaç sahibi, mağazamıza gelerek kıyafet ihtiyacını giderdi. Hayır Çarşısı, veren el ile alan elin, birbirini görmeden buluştuğu önemli bir yardım köprüsü. Bu anlamlı projenin sürdürülmesi ve bu kadar büyümesi için bağışlarıyla destek olan Atakumlu hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Atakum Belediyesi olarak sürdürdükleri Hayır Çarşısı projesi ile 4,5 yıllık görev süreçleri içerisinde on binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı ishak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak 4,5 yıl içerisinde 8 ilçe, 3 il ve 3 ülkeye Atakumlu vatandaşlarımızın yardımlarını ulaştırdık. Bugüne kadar toplamda 1,5 milyon parçaya yakın gıda ve kıyafet yardımı gerçekleştirdik. Atakumluların yardım elini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda projemize destek vermek isteyen vatandaşlarımız ilçemizin çeşitli noktalarında bulunan Hayır Çarşısı Projemizi kısa sürede sahiplenerek bir çığ gibi büyümesini sağlayan hemşerilerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm yardımseverlere teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.