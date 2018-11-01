Atrakum Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hayata geçirilen Etüt Eğitim Merkezi, Atakumlu 350 genci üniversiteye hazırlıyor. Hazırlık kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, eğitim odaklı projelerle Atakumlu çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sağladıklarını kaydetti.

Hayata geçirdikleri Atakum Belediyesi Gençlik Etüt Eğitim Merkezinin, üniversite adayı gençlerin sınavlara hazırlanacağı önemli bir eğitim-öğretim yuvası olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gençlerimize yönelik sportif, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında birçok proje hayata geçiriyoruz. Etüt Merkezimizle de gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından burada görevlendirilen öğretmenler, gençlerimizi üniversite sınavına hazırlıyor. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin her alanda gelişimi için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimleri için projeler hayata geçirirken, bir yandan da eğitim ve öğretimlerini çeşitli kurslar ve etkinliklerle destekliyoruz” diye konuştu.

Atakum Belediyesi Etüt Eğitim Merkezine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden İshak Taşçı, “Mimarsinan Mahallesi'nde, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binasının yanında hizmet veren Atakum Belediyesi Etüt Eğitim Merkezimiz 350 gencimize hizmet veriyor. Hayallerindeki üniversiteye gidebilmek için etüt merkezimizi tercih eden Atakumlu gençlerimiz, burada aldıkları ders takviyeleri ve deneme sınavlarıyla her geçen gün, istedikleri üniversiteye bir adım daha yaklaşıyor. Atakum Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimine yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.