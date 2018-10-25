Atakumlu kadınlara kanser farkındalığı

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi öncülüğünde, Medicana Samsun Hastanesiyle ortaklaşa düzenlenen program, Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Sehmen, KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Nursel Suzan, Medicana Samsun Hastaneleri Kurumsal İletişim Uzmanı Meral Kıvırcı, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yıldız Pekşen ve Atakumlu kadınların katılımıyla, Atakum Çakırlar Köy Konağında gerçekleşti.

Güçlü kadın, güçlü Türkiye hedeflerini gerçekleştirmek için sağlıklı kadınlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, “Güçlü kadın güçlü Türkiye hedefimizi gerçekleştirmemiz için gerek bedenen gerekse ruhsal olarak sağlıklı kadınlara ihtiyacımız var. Bu nedenle Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi olarak kadın sağlığı, erken teşhis ve hastalıklardan korunma yolları konusunda bilinçlendirme eğitimlerimiz devam edecek. Kadınların meslek edinmesi, sosyal hayatın içinde aktif yer alması ve ekonomik olarak güçlendirilmesi için yoğun çalışma içindeyiz. Atakum'da örnek bir kadın hareketi var. Biz büyük bir aile olduk ve kadınlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

“Kanser değil geç kalmak öldürür“

Meme Kanserinin erken teşhis ile yüksek oranda tedavi edildiğini ifade eden Prof. Dr. Yıldız Pekşen, “Evde kendi kendinize yapacağınız meme kontrolleri çok önemli. En ufak bir değişiklik hissettiğinizde uzman hekime başvurarak sorunun kaynağını öğrenebilir ve gerekli tedavilerinizi yaptırabilirsiniz. Bizler halk sağlığı uzmanları olarak toplumu koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendiriyoruz. Atakum Belediyesine, kadınlarımızın bilinçlendirilmesi noktasında büyük önem taşıyan bu programı düzenlediği için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, tüm kadınları düzenli taramalarını yaptırmak üzere KETEM'lere davet ediyorum. Unutmayınız ki kanser değil geç kalmak öldürür“ diye konuştu.