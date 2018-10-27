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Atakumlu öğrencilerin tarihe yolculuğu başladı

Atakum Kaymakamlığı ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tarafından yapılan "Atakum Ecdadıyla Buluşuyor" proje kapsamında, 184 öğrenci öğrenci 4 otobüsle Çanakkale’ye gitti.

Atakum Kaymakamlığı ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tarafından yapılan "Atakum Ecdadıyla Buluşuyor" proje kapsamında, 184 öğrenci öğrenci 4 otobüsle Çanakkale'ye gitti.


Öğrencilerin tarih bilinci kazanması amacıyla yapılan proje ile öğrenciler tarihi yerleri görme fırsatı yakalayacak. Kaymakamlık önünde yapılan bilgilendirme sonrası öğrencileri; Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenci velilerin uğurladı.

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