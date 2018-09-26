Atakum'un altın mahalleleri

Atakum Belediyesi olarak hizmet eşitliği ilkesiyle çalıştıklarını dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 2014 seçimleri sonrası köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerinde, göreve gelir gelmez kapsamlı çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Göreve gelir gelmez başlattıkları ‘Örnek Köy' projesiyle köylerde geçmiş dönemin izlerini silmeye başladıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak işe, mahalle statüsüne yeni geçen yerleşim birimlerinin alt yapı sorunlarını çözerek başladık. Alt yapıda yaptığımız iyileştirmelerin ardından, Taflan'da kurduğumuz kilitli taş parke fabrikasında ürettiğimiz taş parkeleri mahallelerimizin yolları, kaldırımları, okul ve cami avlularıyla buluşturduk. Bugüne kadar toplam 19 mahallemizde, kapanan köy okulu binalarını da Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucu restore ederek köy konaklarına dönüştürdük. Bu anlamda köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerimiz daha da yaşanılabilir bir hale geldi” diye konuştu.

Atakum'un her alanda marka bir kent olabilmesi adına önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizi, mahallelerimizi, köylerimizi güzelleştiriyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı gelişen ve değişen ilçesi Atakum'da daha birçok önemli projeyi hayata geçirerek her geçen gün daha da yaşanılabilir bir hale getiriyoruz. Çalışmalarımızla yarınlarımızı daha da güzelleştireceğiz. Mahallelerimiz arasındaki hizmet eşitsizliğine son vermek suretiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımız kapsamında her yere eşit hizmet, en iyi hizmet sunuluyor. Çalışmalarımıza bu anlayışla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.