Atakum’un nüfusu 4 yılda 55 bin kişi arttı

Karadeniz Bölgesi’nin en hızlı büyüyen ilçesi olma rekorunu elinde bulunduran Atakum ilçesi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ikinci ilçesi konumunda. Bu gelişimi hayata geçirdikleri projelerle desteklediklerini ve ilçenin geleceğine yön verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum’a kazandırdıkları yatırım ve kapsamlı projelerde önceliğin her zaman vatandaşların istek, talep ve önerilerine göre belirlendiğini ifade etti.

"Gücümüzü vatandaşlarımızdan alıyoruz"

Yerel yönetimlerde başarının sırrının ’ortak akıl’ olduğunu belirten Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak planlama aşamasında olduğumuz her projeyi vatandaşlarımızın da istek, talep ve önerilerine göre şekillendiriyor, vatandaş merkezli bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Bu anlamda ilçemizin eksikliklerini bir bir gideriyor ve hayalimizdeki şehir Atakum’a her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Karadeniz Bölgesi’nin en çok göç alan ve nüfus artış hızı en yüksek olan kentimizde hayata geçirdiğimiz sağlık, spor, ekonomi, sosyal, eğitim ve istihdam odaklı 80’in üzerinde proje ile her geçen gün daha da yaşanılabilir bir ilçe için çabalıyoruz. Bu anlamda her zaman destekçimiz olan Atakum halkına teşekkür ediyorum. Gücümüzü vatandaşlarımızın memnuniyetinden alıyoruz" dedi.

"Rekor artışa rekor hizmet"

Atakum’da yaşanan rekor nüfus artışının, ilçede sağlanan hızlı değişim ve gelişim sürecinin bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Taşçı, "Atakum değişiyor ve gelişiyor. Bu değişim ve gelişim süreci, başta bölgemiz olmak üzere birçok ilden ilçemize göç olmasına neden oluyor. İlçemizde göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren yaklaşık 55 bin kişilik nüfus artışı oldu. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ikinci ilçesi konumundayız. Artış rekor düzeyde devam ediyor. Birçok ilçenin nüfusundan fazla sayıda artan nüfusumuz ve bu nüfus artışıyla birlikte artan yapılaşmanın ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin, 56 mahallemizin tamamında sürdürdüğümüz kapsamlı çalışmalar, önemli yatırım ve projelerle, Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz. Atakum Belediyesi olarak çalışmalarımızı her zaman aynı kararlılık ve hizmet aşkıyla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.