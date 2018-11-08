Atakum Belediyesi, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atakum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında, “Atakum'un Özel Çocukları Spor Yapıyor Projesi”nin protokolü imzalandı.

Atakum Belediyesi tarafından hazırlanan projenin protokolü, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile Atakum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Demirkıran arasında imzalandı.

Atakum ilçesinde yaşayan özel çocukların spor aracılığıyla sosyal hayatla buluşturulmasını amaçladıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ilçemizde yaşayan dezavantajlı grupların her zaman destekçisi olduk. ‘Atakum'un Özel Çocukları Spor Yapıyor Projemizi' de bu anlayışımız gereği ortaya koyduk. İlçemizde hizmet veren, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve uygulama okullarında eğitim gören özel çocuklara yönelik yüzme, masa tenisi, basketbol, cimnastik, atletizm, futbol, voleybol ve halk oyunları kursları düzenleyeceğiz. Bu anlamlı projemizi Atakum İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Atakum İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Atakum Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Atakum'un Özel Çocukları Spor Yapıyor Projesi'nin, özel çocuklar ve aileleri için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, “Atakum ilçemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Atakum Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, İlkışık Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel çocuklarımız bu proje kapsamında belirlenen dallarda spor eğitimleri alacaklar. Özel çocuklarımıza verdiği desteklerden dolayı Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Atakum'da dezavantajlı gruplara ve gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında önemli projelere imza atan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür eden Atakum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Demirkıran, “Atakum, ilçede hayata geçirilen kapsamlı spor yatırımlarıyla gençlerin spora teşvik edilmesi noktasında önemli mesafeler kat etti. Bu anlamda Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür ediyorum. ‘Atakum'un Özel Çocukları Spor Yapıyor Projesi'yle de ilçemizdeki engelli çocuklar ve aileleri sporla buluşturulacak. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.