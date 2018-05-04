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04 Mayıs 2018 14:22

Atatürk Ortaokulundan TÜBİTAK’a 33 proje

Samsun 19 Mayıs Atatürk Ortaokulunda 33 adet TÜBİTAK projesi okul bahçesinde düzenlenen törenle sergilendi.

Atatürk Ortaokulundan TÜBİTAK’a 33 proje

04 Mayıs 2018 14:22


Atatürk Orta Okul Müdürü Hasan Kaya yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ’Eğitimde İş Birliği Protokolü’ kapsamında okulumuzun başvurusu kabul edildi. Yaklaşık 5 aydır öğretmen arkadaşlarımızın rehberliğinde yapılan proje çalışmaları sonuçlandı ve 33 adet proje sergilendi. 72 tane öğrencimiz görev aldı. Bizler 19 Mayıs Atatürk Ortaokulu olarak, 42 öğretmen arkadaşımızla birlikle; ’Ben Yok Biz Var’ prensibiyle ekip çalışması yaptık. Kararlarımızı, Öğrenci Meclisi, Öğretmenler Kurulu ve Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu gibi yetkili kurullarda görüşerek aldık ve uyguladık. Okulumuz, akademik alanda olduğu gibi, kültür-sanat ve spor alanlarında da farkındalık oluşturan başarılara imza atmaya devam etmektedir. Emeği gecen bütün öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.


19 Mayıs İlçe Kaymakamı Yavuz Güner de, ”Öğretmen ve öğrencilerimiz burada çok büyük emek harcayarak projelere imza atmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Okullarımızda açılan Bilim fuarları siz öğrencilerimizin derslerinde daha başarılı olmasına vesile oluyor, sizleri yürekten kutluyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından proje sergisinin açılışı yapıldı. Öğrenciler sergiyi gezen davetlilere hazırladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.


Açılışa 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Caner Can Koç, okul müdürleri, daire amirleri katıldı.




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