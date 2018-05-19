Atatürk’ü temsil eden bayrak karaya çıktı

Samsun’da 19 Mayıs kutlamaları, sabahın erken saatlerinde başladı. Kutlamalarda ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Daha sonrasında Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil eden bayrak, Tütün İskelesi’nden karaya çıkartıldı. Deniz subayları, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele’yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği önündeki tören alanına götürüldü.

Samsun Valisi Osman Kaymak, bayrak teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Atatürk’ün Samsun’a çıkarak büyük Türk milletini şaha kaldırışının 99. yıldönümünü kutluyoruz. Kanını şehitlerimizin kanından alan, bağımsızlığımızı sembolü ay-yıldızlı bayrağımızı denizci subaylarımız Türk gençliğine emanet etti. Ülkenin içinde bulunduğu durumun biz yazgı olmadığını düşünen ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Samsun’dan kutlu bir mücadele başlatarak, bütün ülkeye yayılmasını sağlamıştır. Her yıl coşkuyla kutladığımız bu bayram, ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliği noktasında gençlerimizin azmine ve kararına işaret eder. Bu bayram her daim yeni bir başlangıç, yarınlar için büyük bir müjdedir. En büyük değerimiz olan bayrağımızı, gençlerimize gururla teslim ettik" dedi.

Tören daha sonrasında Samsun Valiliği önünde hazırlanan alanda yapılan etkinliklerle devam etti.

Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve çok sayıda vatandaş katıldı.