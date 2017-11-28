Av. Türkmen: “Allah lafızlı yemin formülüne dönülmeli”

Doç. Dr. Ali Türkmen, Türk özel hukuk yargılama sisteminde tekrar Allah lafızlı yemine dönülmesi gerektiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen, Allah lafızlı yemin formülüne dönülmesi için Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığına yazılı başvuruda bulundu. 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 4 Şubat 2011 tarihi itibariyle Allah lafızlı yemin formülü uygulamasının sonlandırıldığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen, “Bu kanunla beraber Allah lafızlı yemin kaldırılarak yerine ‘Kutsal sayılan bütün inanç ve değerler’ ibaresi kullanılmaya başlanmıştır. Halkının yüzde 98’i Müslüman olan Türkiye’de bu değişikliğin yerinde olmadığı, Türk halkının bin yıllık yargı ve inanç değerleriyle uyuşmadığı, tatbikatın İslam muhakeme hukuku esaslarıyla da telif edilemeyeceği, bu nedenle ‘yemin’ ile ilgili düzenlemede değişikliğe gidilerek, Allah lafızlı yemin formülüne dönülmesi gerektiği düşüncesiyle, bir usul hukuku akademisyeni olarak Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığına yazılı başvuruda bulundum. Başvuru sonucunda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, önerimin incelendiğini ve gereği için Adalet Bakanlığına havale edildiği hususunda beni bilgilendirdi. Bunun olumlu sonuçlanacağına tüm kalbimle inanıyorum. İnşallah yargı sisteminde tekrar Allah lafızlı yemin formülüne dönülecektir” dedi.