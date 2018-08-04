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04 Ağustos 2018 12:29

AVM çalışanlarından eylem

Samsun’da bir alışveriş merkezi (AVM) ve market zincirinin başka bir firmaya devredilmesi üzerine işten çıkışı verildiği iddia edilen yaklaşık 100 kişi, AVM önünde eylem yaptı.

AVM çalışanlarından eylem

04 Ağustos 2018 12:29


Ekonomik krize giren dev market zincirinin Samsun’daki AVM ve marketlerinin başka bir firmaya satılması üzerine, Samsun’da çalışan yaklaşık 100 kişinin işten çıkarıldığı bildirildi. Çalışanlar, AVM önünde toplanarak, kıdem tazminatları ve iş çıkış belgelerinin kendilerine verilmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Dev mağaza zincirinin kendilerine kıdem tazminatı vermeden habersiz bir şekilde işten çıkardığını belirten personeller, AVM önünde toplanarak taleplerini dile getirdi.



"Şuan çok mağduruz"


İşçiler yaptığı açıklamada, "Biz senelerce bu mağazaya hizmet ettik. Ancak bir gecede bize bir şey bile demeden işten çıkarıldık. Kıdem tazminatlarımızı alamadık. Bunun yanında bu mağaza bizi işten çıkardığına dair bir belge de vermedi. Bu yüzden hiçbir hak talep edemiyoruz ve işsizlik maaşı da alamıyoruz. Şu an çok mağduruz. Mağazayı devralan firmaya yine bizim haberimiz olmadan girişimiz yapılmış. Biz bu firma hakkında iyi şeyler duymadığımız için bunlarla da çalışmak istemiyoruz. Kendi kafalarına göre bizi işten çıkartıp başka firmaya girişimizi yapıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Biz burada hakkımızı arıyoruz. Kıdem tazminatımızı istiyoruz ama bir muhatap bulamıyoruz. Bize Pazartesi gününe kadar beklememiz söyleniyor. Eğer o gün de hakkımızı alamazsak mahkemeye başvuracağız dedi.




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