AVM'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ve gururla kutlamaya hazırlanıyor.

Yeşilyurt AVM'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 29 Ekim Pazartesi günü 17.00-19.30 saatleri arasında milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacak marşlarla bando gösterileri sahne alacak. Bu yıl kuruluşunun 94. yılı kutlanan Cumhuriyet'in sevinci ve coşkusu AVM'de bando gösterileri ve birbirinden renkli etkinlikler eşliğinde yaşanacak. Büyük küçük herkesin ellerindeki şanlı bayrakla eşlik edeceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel marşlar, Yeşilyurt AVM ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Aynı saatlerde Pador dans topluluğu 12 kişilik ekibi ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilmiş halk oyunları fast food katında izleyici ile buluşturacak. Yine aynı gün fast food katında kurulacak olan alanda Karadeniz Jimnastik Okulundan gelen 6-11 yaş grubu minikler, önce artistik jimnastik gösterisi yapacak, hemen ardından Japon boğuşma ve yerde mücadele esasına dayanan savunma sanatı jiu jitsu ile hünerlerini ortaya koyacak.

Yeşilyurt AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm Samsun halkını davet etti.