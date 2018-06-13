AVM’de Haziran etkinlikleri

Karadeniz’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Samsun Piazza AVM, 8-12 Haziran tarihleri arasında, aynı gün içerisinde tek seferde 75TL’lik alışveriş yapan Piazza Club üyesi tüm ziyaretçilerinin çocuklarına Piazza Çocuk kulübü kiti hediye etti. 3-6 yaş aralığındaki miniklere çanta, boya kalemi, boyama kitabı ve Piazza Minik Dergi hediye eden Piazza, 7 -12 yaş aralığındaki çocuklara da çanta, fosforlu kalem, boya kitabı ve Piazza Çocuk Dergi hediye ederek çocukların gelişimine katkıda bulunuyor.

10 Haziran17.00-18.00 saatleri arasında Samsun Piazza AVM Ramazan ayına özel bir semazen gösterisi yapıldı. Karne heyecanı Piazza’da dolu dolu yaşandı. 8-9 Haziran tarihleri arasında Kids robotics eğitim merkezi ve Piazza AVM işbirliği ile yapılan Piazza -Kids robotics turnuvasında sıralama maçları 8-9 Haziran’da, 10 Haziran günü ise final maçları yapıldı. Toplamda 112 yarışmacının katıldığı turnuvada 223 maç yapıldı. Finalde 1. gram altın, 2. 100 TL hediye çeki, 3. ise 75 lira hediye çekinin sahibi oldu.