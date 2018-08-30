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30 Ağustos 2018 16:11

AVM’de ’zafer’ coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun’da coşku ile kutlandı.

AVM’de ’zafer’ coşkusu

30 Ağustos 2018 16:11


Her özel günde gerçekleştirdiği etkinlikleri Samsunlularla buluşturan Bulvar AVM, Zafer Bayramı’nın 96. yılını, Samson Bando’nun marşlardan ve türkülerden oluşan repertuvarlarıyla harmanlayarak keyifli bir dinletiyle kutladı. Programda 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Harmandalı, Dağ Başını Duman Almış gibi birçok marş milli duygulara dokundu. Sakarya İlkokulu 4/C sınıfı öğrencilerinden Poyraz Kurtuluş ve Ege Çınar Gültekin Harmandalı zeybeğinde halk oyunları performanslarını sergilediler.


AVM’nin her köşesinde milli bayram coşkusunu yaşatan Samson bando takımına tüm Bulvar AVM ziyaretçileri eşlik etti.




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