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07 Ağustos 2018 16:39

Avustralya’dan geldiği Samsun’da şifa buldu

Avustralyalı hasta Hatice Ahmet, Samsun’da göz kapağı düşüklüğü tedavisi olarak sağlıklı bir şekilde görmeye başladı.

Avustralya’dan geldiği Samsun’da şifa buldu

07 Ağustos 2018 16:39


Avustralyalı hasta Hatice Ahmet, “Benim göz kapaklarımda düşüklük vardı. Daha öncelerden de vardı ama üzerinde pek durmadım. 5 sene önce Avusturalya’da bir doktora bu durumu sormuştum. Bana bazı ilaçlar verdi. Pek memnun olamadım ve vazgeçtim. Daha sonra Samsun’a geldim ve Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde göz kapakları düşüklüğü estetiği yapıldığını öğrendim. Ben de hemen Samsun Büyük Anadolu Hastanelerine müracaat ettim. Hazırlıklarım yapıldı ameliyata alındım. Narkoz verilmedi ve ameliyatım yarım saat kadar sürdür. Odada 2 saat kadar istirahat ettikten sonra taburcu oldum. Gözlerimde hiçbir sıkıntı veya sızıntı hissetmedim. Aksine akşam çok rahat uyudum. Şu anda çok iyiyim” dedi.



“Gevşeyen dokuyu gözün anatomik yapısına uygun düzeltiyoruz”


Göz kapağı düşüklüğü estetik tedavisi hakkında önemli bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, “Göz kapağı estetiği ameliyatı, yaşla birlikte görülmekle beraber gençlerde de gözün gevşemesi ve kirpiklerinin üzerinden sarkması şeklinde tarif edebiliriz. Göz kapağı çok hareket eden bir doku olduğu için doku zamanla esneme ve sarkma oluyor. Bazı hastalarda da gözü kapatacak şekilde de göz kapağı sarkabiliyor. Göz kapağı sarkmalarında tedavi olarak gevşeyen dokuyu gözün anatomik yapısına uygun çıkarılıp düzeltiyoruz. Buna göz kapağı estetiği diğer adı da ‘blefarosplasti’ ameliyatı da diyoruz” açıklamasında bulundu.




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