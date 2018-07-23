Avusturalyalı Eric Ahmet, şeker hastalığından Samsun’da kurtuldu

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, sağlık turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. Tip 2 diyabet hastalığının tedavisi konusunda aldığı başarılı sonuçlarla sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut olmaya devam eden Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri sağlık turizmine de önemli katkılar sağlaya devam ediyor. Avusturalya’dan gelen Tip 2 diyabet şeker hastası Eric Ahmet, Metabolik Cerrahi Bölümü Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel tarafından ameliyat edildi. Ahmet’e uygulanan tedavi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Kerim Güzel, "Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, metabolik cerrahisi ameliyatları konusunda dünyanın birçok ülkelerinden ve Türkiye’nin diğer illerinden hasta kabul etmektedir. Bu merkezde tip 2 şeker hastalığı tedavisi konusunda tüm insanlığa hizmet sunmaktadır. Bu konuda bize yurt dışından gelen hastalarımız var. Özellikle Balkanlar’dan gelen hastalarımız var. Eric bey bize gelmeden önce kroner bypass ameliyatı olmuş. Eric beye gerçekleştirdiğimiz kapalı ameliyat neticesinde, 4 delikten karnına girerek kapalı ameliyat olduğu için fazla bir ağrı ve sızısı olmamakta. Yurt dışından gelen hastalarımızı hemen evlerine göndermiyoruz biz burada hemen hemen 5 gün misafir ediyoruz, Samsun’u gezdiriyoruz. Bu anlamda ilimize sağlık turizmi konusunda da büyük destek sağlıyoruz" dedi.

"Ameliyattan sonra şimdi çok iyiyim"

Ameliyat olmadan önceki sıkıntılarını anlatan Avusturalyalı Eric Ahmet, "Ameliyat olmadan şekerim çok yüksekti, tansiyonum vardı. Böbreklerimden sıkıntılar çekiyordum. Ayaklarım şişerdi ve kolestrolüm de vardı. Bu tür rahatsızlıklarım beni etkiliyordu, torunlarımla oyun oynayıp eğlenemiyordum, çabuk yoruluyordum. Hemen sinirlenirdim. Ama ameliyattan sonra şimdi çok iyiyim. Saydıklarımın hiçbiri kalmadı. Ayaklarımın şişliği olsun, şekerimin yükselmesi olsun hepsi geçti. İlaçlarımı ve insülin kullanmayı bıraktım. Büyük Anadolu Hastanesi bize çok faydalı oldu. Avusturalya’da biri bana dedi şeker hastalığı ameliyatı var arkadaşı da olmuş, kendisine önce inanmadım. 1 buçuk sene sonra biri daha ameliyat olmuş ve bize anlattı. Bizde araştırmalar yaptık, geldik birde hocamız Kerim beyi görelim dedik. Daha sonra bizi muayene ettikten sonra beni ameliyata uygun buldu. Ve ameliyat oldum. Kerim Güzel hocamıza ve Büyük Anadolu Hastanesi’ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.