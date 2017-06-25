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25 Haziran 2017 08:51

Ayağı kesilen 3 yaşındaki çocuğun yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da ayağı bilekten kesilen 3 yaşındaki çocuğun yardımına 112 Acil Servise ait ambulans helikopter yetişti.

Ayağı kesilen 3 yaşındaki çocuğun yardımına ambulans helikopter yetişti

25 Haziran 2017 08:51


Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Sedanur U. adlı kız çocuğunun ayağı tarım makinesine kapılarak bilekten kesildi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Sedanur U.’nin ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun’da kalkan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek küçük Sedanur’u alıp Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Sedanur U., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.




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