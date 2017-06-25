Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Sedanur U. adlı kız çocuğunun ayağı tarım makinesine kapılarak bilekten kesildi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Sedanur U.’nin ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun’da kalkan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek küçük Sedanur’u alıp Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Sedanur U., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.