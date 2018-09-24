Ayakkabı hırsızlığına gözaltı

Samsun'da apartmanlardan ayakkabı çaldığı iddia edilen kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandaki dairelerin önünden 2 çift ayakkabı çalındı. Olay polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu ayakkabıları S.Y.(36) adlı kadının çaldığını tespit etti. Polis, şüpheli kadını yakalayarak gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen S.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.