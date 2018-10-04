Ayakkabı içerisinden 50 adet sahte 100 lira ele geçirildi

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü içerisinde getirilen paketler içindeki ayakkabıya gizlenmiş 50 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çarşamba ilçesine gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Otobüste bulunan emanet paketler içerisindeki ayakkabı içine gizlenmiş 50 adet sahte 100 liralık banknotu teslim almaya gelen Cemalettin T.(43), sahte paralarla birlikte yakalandı. Cemalettin T. gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.