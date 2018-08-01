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01 Ağustos 2018 18:16

Aynı kavşakta yine kaza: 3 yaralı

Samsun’da sinyalizasyon lambası bulunmayan kavşakta 3 gün içinde 3’üncü kez meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aynı kavşakta yine kaza: 3 yaralı

01 Ağustos 2018 18:16


Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisinde bir düğün salonu önünde meydana geldi. S.T. idaresindeki 55 SC 522 plakalı otomobil ile T.G.’nin kullandığı 52 RF 231 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü C.T. ile Y.N.Y. ve Z.D.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Aynı yerde 3 gün içinde 3’üncü yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini belirten vatandaşlar, "Burada sürekli kaza oluyor. 3 gün içinde 3’üncü kaza meydana geldi. Yetkililerin biran önce sinyalizasyon lambası takmasını istiyoruz. Evlerimizden araç çarpışmasının gürültüsü ile kendimizi sokağa atıyor ve yardıma koşuyoruz. Can kayıpları olmadan biran önce yetkililer önlem almalı" dediler.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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