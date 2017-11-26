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26 Kasım 2017 21:00

Ayrılmak isteyen eşine silahla saldırdı, 2.5 yaşındaki kızını vurdu

Samsun’da kendisinden ayrı yaşayan eşine silahlı saldırı düzenleyen koca, eşinin yanındaki 2.

Ayrılmak isteyen eşine silahla saldırdı, 2.5 yaşındaki kızını vurdu

26 Kasım 2017 21:00

5 yaşındaki kızını vurdu.


Olay, Samsun’un Yaşardoğu Mahallesi’nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Y., 5 yıllık eşi Yakup Y.’nin (22) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk etti ve kocasından şikayetçi oldu. Yakup Y. hakkında eşine yaklaşmama kararı verildi. Yaklaşık 3 aydır baba evinde kalan Esra Y., yarın sabah eşine boşanma davası açmayı düşünürken, yanında 2.5 yaşındaki kızı B.Y. ile birlikte çarşıdan uzun süredir kaldığı babasının evine giderken eşinin silahlı saldırısına uğradı. Apartmana girmek istediği bir sırada Yakup Y.’nin tabancayla ateş açması sonucu olayı yara almadan atlatan Esra Y., yanındaki kızı B.Y.’nin vurulduğunu fark etti. Babasının tabancasından çıkan kurşun B.Y.’nin sol karın boşluğuna isabet etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.Y. tedavi atına alındı. Kurşunun çocuğun vücuduna girip kaldığı tespit edildi. Silahlı saldırgan kayıplara karışırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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