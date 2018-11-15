Ayvacık yine kan bağışı rekoru kırdı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına rekor katılım sağlandı. Ayvacık Kaymakamlığı koordinatörlüğünde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 613 ünite kan bağışı alınarak yeni bir rekor kırıldı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller ile sivil toplum kuruluşu gönüllüleri de destek verdi. Kızılay Orta Karadeniz Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ve Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi yöneticileri Ayvacık Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'u makamında ziyaret ederek, kan bağışı kampanyasına vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kızılay'ın insani yardımlarıyla dikkat çektiğini ve aynı zamanda şifa bekleyen hastalara kan stokları ile destek olduğunu kaydeden Ayvacık Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, “Bugün 1. sini düzenlediğimiz Geleneksel Kan Bağışı Şenliğimizi coşkuyla kutladık. Ayvacık halkı bu konuda o kadar hassas ki bugün buraya en uzak köyümüzden kalkıp gelenler de var, Ayvacıklı olup Samsun'un başka ilçelerinde oturduğu halde kalkıp gelenler de var. Bizler birlik olunduğu zaman, 7'sinden 70'ine herkes kenetlendiği zaman neler yapılabilir, bugün bunu göstermiş olduk diye düşünüyorum. Temel amacımız kan bağışı konusunda bir farkındalık oluşturmaktı. İnşallah bu organizasyon diğer ilçelerde de düzenlenir ve farkındalık iyice artmış olur. Bugün Ayvacık'ta 613 ünite kan bağışında bulunuldu ve nüfusa göre dağılımda Samsun'un 17 ilçesi arasında 2. olduk. Bundan sonraki hedefimiz birinci olan ilçemiz Çarşamba'yı geçmek olacaktır. Burada, tüm resmi kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, imamlarımıza, öğretmenlerimize ve özellikle Ayvacık halkına çok teşekkür ediyorum. Onların özverisi ve hassasiyeti bugünü oldukça anlamlandırdı” dedi.

Salıpazarı Kaymakamı Ali Osman Bulat, Kavak Kaymakamı Recep Koşal ve Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftci de Ayvacık'ı ziyaret ederek kan bağışı kampanyasını desteklediler. Kan bağışında bulunan Ayvacık Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun kampanya sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek kan bağışı yapan vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.