YEDAŞ yetkilileri, paydaşlarını bilgilendirmeye de özen gösteriyor. Bu kapsamda en önemli paydaşlarından biri olan muhtarlarla Samsun’un Ayvacık ilçesinde bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorularını cevaplandırdı.

Ayvacık’a 6 ayda 1,2 milyon liralık elektrik yatırımı

Ayvacık protokolünün katılımıyla gerçekleşen toplantıda muhtarlar mahallerindeki elektrik hizmetleri ile ilgili taleplerini, mevcut durumu paylaştılar. Bölgede yerleşimin dağınık olması, yıllar önce yapılan şebekenin ormanlık arazide yer alması, yaz döneminde köy nüfusunun ve elektrik kullanımının artması nedeniyle ortaya çıkan durumları anlattılar. Elektrik dağıtım şebekesinin büyük bir kısmının 1970’li yıllarda tesis edilmesi sebebiyle işletme ömrünün tükenmekte olduğunu ifade eden YEDAŞ yetkilileri, kırsal şebeke geliştirme planı doğrultusunda Ayvacık’ta şebekenin bakım onarım çalışmalarını hızlandırdıkları, 2018 yılı ilk 6 ayında ilçeye yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde yatırım yapıldığı bilgisini verdiler. YEDAŞ’tan beklentilerini ileten ve detaylı bilgi alan muhtarlar, toplantıdan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. YEDAŞ yetkililerini, makamında misafir eden Ayvacık Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek yapılan çalışmalar ve bilgilendirmeler için teşekkür etti.

Artan enerji talebini karşılamak amacıyla güç artırımları yapılıyor

YEDAŞ, özellikle kırsal alanlarda basit elektrikli araç gereçlerin talebini karşılamak üzere kurulmuş şebekede, modern teknolojinin kullanılması ile birlikte güç artırımı ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Kesici ölçü kabini, dağıtım merkezi, yeni aydınlatma tesisi, reaktif güç kompanzasyonu, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği, bağlantı taleplerini karşılamak amacıyla farklı alanlarda yatırımlarına büyük bir hızla devam ediyor. Ayrıca kesinti ve arıza yaşanan bölgeyi, enerjisi olan fiderden 2-3 dk gibi kısa bir sürede beslemek amacıyla ring sistemi oluşturuyor.