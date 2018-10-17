Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi İbrahim: “Azerbaycan'ın Türkiye yatırımları yıl sonunda 20 milyar dolara ulaşacak”

Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, yeni dev ihalelerin ardından Azerbaycan'ın Türkiye yatırımlarının yıl sonu itibariyle 20 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

'Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Kuruluşunun 100. Yılı Konferası'na katılmak için Samsun'a gelen Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluştu. Geçmişten bu güne Azerbaycan-Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Büyükelçi İbrahim, son dönemdeki yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş Savaşı sırasında Azerilerin Çanakkale'de savaştığını ve Türkiye'ye altın gönderdiğini ifade eden Büyükelçi İbrahim, "Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllarda ve Yeni Azerbaycan'ın ilk kurulduğu yıllarda Türkiye, Azerbaycan'a hem uluslararası arenada hem de her yerde büyük destekler verdi. Türkiye her zaman Azerbaycan'a destek olmayı seçti. Çanakkale Savaşı'nda Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz orada mücadele verdi. Azerbaycan, o zamanda kendisinin parası olmamasına rağmen tüm altınlar bir trenle Türkiye'ye gönderildi. O zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zamanın Azerbaycan yetkililerine bir mektup yazdı. ‘Bizim size altınlar karşılığında ne kadar borcumuz var?' dedi. Azerbaycan'dan gelen kısa cevapta, 'Kardeşin kardeşe borcu olmaz' diye cevap gönderildi. 100 sene sonra Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde baktığımızda tek millet, 2 devlet kavramı bugün de o kardeşlik üzerine kurulmuştur. O kardeşlik sadece sözde değil, işte de vardır” dedi.

“Dünya diplomasisinde ilk kez 1 büyükelçilikte 2 devletin büyükelçisi görev yaptı”

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk yılları değerlendiren İbrahim, "1991 yılında Azerbaycan özgürlüğüne kavuştuğunda Azerbaycan'ın yanında Türkiye oldu. Dünya diplomasi tarihinde benzeri olmayan bir hadise oldu. Türkiye'nin dünyadaki bütün büyükelçilikleri kapılarını Azerbaycan diplomatlarına açtı. Azerbaycan'ın ilk büyükelçileri Türkiye'nin büyükelçiliklerinde oturdu. Daha öncesinde diplomasi tarihinde bir büyükelçilikte 2 büyükelçinin oturulduğuna rastlanılmamıştır. Bizim Türk kardeşlerimiz bunu bizim için yaptılar. O zamanlar Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri şimdiki gibi değildi. O zamanlar Türkiye'nin Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden çok büyük destekler geldi. Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinin bugün bu seviyede olmasında da Türkiye'nin katkısı çok büyük olmuştur” diye konuştu.

“Azerbaycan'ın Türkiye yatırımları yıl sonunda 20 milyar dolara ulaşacak”

Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımları hakkında da konuşan İbrahim şunları söyledi:

“İlk yıllarımızda Azerbaycan'da ekonomik durum çok zordu. Türkiye'nin desteği, Türk iş adamlarının Azerbaycan'da iş yapmaları ekonomik özgürlüğümüzde büyük pay sahibidir. Azerbaycan'ın genelde, uluslararası ilişkilerde ve farklı örgütlerde tanıtılmasında da Türkiye büyük rol oynamıştır. 1990'lı yıllara baktığımızda bu işlerin genelde Türkiye'den Azerbaycan'a gelen destekler olarak görüyoruz. 2 devlet tek millet olduğumuzda birbirimize güç katıyoruz. Azerbaycan toparlandıktan sonra son 10 yılda artık Türkiye'nin en büyük yatırımcısıdır. 2 gün sonra İzmir'de Azerbaycanlıların yatırımları üzerine kurulmuş dev ihalelerin açılışı olacak. Bu yılın sonu için Azerbaycan'ın Türkiye yatırımı 20 milyar dolara çatacaktır. Hiçbir başka devlet ve millet bunu yapmamıştır.”

Programda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise "2 millet 1 devlet sözü hakikaten çok önemli ve doğru bir sözdür. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluğun, kardeşliğin pekiştiği bu sözü güçlendirmek de bizlere kalmıştır. Bu güç ve beraberlik dünyaya da bir mesaj olacaktır. Dünyanın kavgaya ve savaşa değil, barışa ve insanlığa vardır. Buna katkı sağlayacak bu tür beraberlikleri güçlendirmek adına bizlerin de daha çok çalışması lazım. Bugün burada yapacağımız konferans ile bu dostluğa katkı sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Program, konuşmaların ardından yapılan soru-cevap kısmı ile son buldu.