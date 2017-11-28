Azeri Milletvekili Paşayeva’dan 100 yılın projesine övgü

Azeri Milletvekili Ganire Paşayeva, Samsun’un Bafra ilçesinde öğrencilerle konferansta buluşmak için Türkiye’ye geldi. Kamu-Sen Samsun İl Başkanı Levent Kuruoğlu ile birlikte Samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret eden Ganire Paşayeva, gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi 100 yılın projesidir”

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin bölge ve iki ülke açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Paşayeva, “Biz Haydar Aliyev’in de söylediği gibi ‘Bir milletin 2 devletiyiz.’ İnşallah o birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenir. Çünkü çok zor bir bölgede yaşıyoruz. Yaşadığımız bölge gittikçe daha da zorlaşıyor. Burada birbirimize daha çok sahip ve destek çıkmamız gerekiyor. O birlik ruhuyla haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı beraber mücadele etmeliyiz. Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri her konuda kalkınıyor. İlişkilerimiz her zaman daha da iyiye gidiyor. ‘Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’ bölgemiz ve 2 kardeş devlet için çok önemli bir projedir. Bu sadece 10 yılların değil, 100 yılın projesidir” dedi.

“Bizim en büyük sorunumuz topraklarımızın işgal altında olması”

Topraklarının Ermeniler tarafından işgal altında olduğunu vurgulayan Paşayeva, “Bizim en büyük sorunumuz ise topraklarımızın bir kısmının işgal altında olmasıdır. ‘Hocalı Soykırımı’nı herkes biliyor. Bizim dünya çapındaki en büyük mücadelemiz, topraklarımızın işgalden kurtulması ve göçmenlerimizin dönmesidir. Bu konuda da kardeş Türkiye her platformda yanımızda bulunuyor. O yüzden uluslararası platformlarda birbirimize daha sıkı destek olmamız çok büyük önem arz ediyor. Bunu da gittikçe daha da arttırıyoruz. Artık diğer devletler uluslararası platformlarda görüyorlar ki Türkiye veya Azerbaycan devletini gördüklerinde bu devletlerden birisi, diğerinin hakkını savunacak. Bu 2 ülke için de güzel bir şey. Azerbaycan yoksa Türkiye savunacak, Türkiye yoksa da Azerbaycan savunacak. Böylece 2 ülke her alanda birbirini desteklemiş olacak” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak ise “Ganire Paşiyeva’nın vatansever ve milli duruşu Türk milletinin kalbinde taht kurmuş durumdadır. Bizler de sizin gibi devlet insanlarıyla tanışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Buraya gelmenize vesile olan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda her iki taraf da birbirlerine yöresel hediyeler verdi.