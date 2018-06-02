Azra için yapılan eylemde gerginlik

İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki Kılıçdede Tramvay İstasyonu’ndan yoldan karşıya geçmeye çalışan Azra Baştaş (10), bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Minik Azra, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Azra Baştaş önceki gün hayatını kaybederek, dün toprağa verildi.

Acılı anne Lale Yüksel Baştaş, kızının yoldan karşıya geçtiği yaya geçidinde bir basın açıklaması yaptı. Yaya geçidinin olduğu yere trafik lambası yapılmasını isteyen Baştaş, başka insanların aynı nedenden ötürü hayatını kaybetmesinin önüne geçilmesini istedi. Polis ekipleri Baştaş’ı, eylem yapmaları konusunda izin alması gerektiğini, aksi takdirde eyleme katılan gruba işlem uygulanacağını bildirdi. Grup, haklarında işlem yapmalarını kabul ettiklerini ve eylemi gerçekleştireceklerini söyledi.

Basın açıklamasını okuyan anne Lale Baştaş, yetkililerden yaya geçidine trafik lambası takılmasını istedi. Eylemin ardından grup içerisinde bazı kişiler ellerindeki pankartla yolu trafiğe kapatmak istedi. Bunun üzerine gruptaki bazı şahıslarla polis arasında gerginlik yaşandı. O anda yoldan geçen sürücüler de yolu kapatmaya çalışan eylemcilere tepki gösterdi.