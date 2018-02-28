Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde bir halk otobüsü içinde yaptıkları aramada yolculardan Hasan A.’nın (23) çantasında 115 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan alınan Hasan A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan A.’ya uyuşturucu sattığı iddia edilen Hasan B.(49) ve oğlu Nadir B.(25) Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Çarşamba ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba-oğlun evlerinde ve bahçede yapılan aramada 7 paket içinde 85 gram esrar maddesi, 750 kök dişi Hint keneviri bitkisi fidesi ve 8 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Hasan B. ve Nadir B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba-oğul "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.