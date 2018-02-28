Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 13:57

Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen baba-oğul mahkemece tutuklandı.

Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

28 Şubat 2018 13:57


Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde bir halk otobüsü içinde yaptıkları aramada yolculardan Hasan A.’nın (23) çantasında 115 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan alınan Hasan A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan A.’ya uyuşturucu sattığı iddia edilen Hasan B.(49) ve oğlu Nadir B.(25) Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Çarşamba ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba-oğlun evlerinde ve bahçede yapılan aramada 7 paket içinde 85 gram esrar maddesi, 750 kök dişi Hint keneviri bitkisi fidesi ve 8 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Hasan B. ve Nadir B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba-oğul "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç