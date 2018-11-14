Babasını bıçaklayan genç adliyeye sevk edildi

Samsun'da babasını bıçakla yaralayan genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu 18 yaşındaki S.A.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan baba Y.A.(47) bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan baba Y.A. tedavi altına alındı. Polis, babasını bıçakladığı iddia edilen S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen S.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, 'kafasının güzelliğinden olayı yaptığını' söyledi.