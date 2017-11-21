Bacağı kesilmekten son anda kurtuldu

Bunun üzerine farklı bir merkez arayışına giren hastanın bacağı, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Atilla Saraç’ın yaptığı başarılı müdahaleyle son anda kurtarıldı.

Artvin’de yaşayan 64 yaşındaki Celal Ağırbaş’ın bacağına damar tıkanıklığı nedeniyle gittiği hastanede plastik damar takıldı ancak hasta bu operasyondan sonra bir türlü sağlığına kavuşamadı. Yaşadığı şikayetler üzerine tekrar aynı hastaneye giden Ağırbaş’ın bacağındaki tıkanıklığın devam ettiği fark edilince, bacağının kesilmesine karar verildi.

3 saat süren başarılı operasyon

Bacağının kesilmesini istemeyen hasta Celal Ağırbaş, yaptığı araştırmalar sonucu VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nden Yrd. Doç. Dr. Atilla Saraç’a ulaştı. VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde Celal Ağırbaş’ın sol bacağının karından tıkalı ve bacağında beslenme bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Yrd. Doç. Dr. Atilla Saraç’ın yaptığı ameliyatta, daha önce hastanın kasıkla dizi arasına yerleştirilmiş tıkalı plastik damar çıkartılıp, tıkanıklığa ve enfeksiyona daha dirençli hale gelen bu bölgeye hastanın yine aynı bacağından alınan 70 cm uzunluğundaki yedek damar nakledildi. Yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyat sonrasında hastanın bacağı kesilmekten son anda kurtarıldı.

“İyi ki Samsun’a geldim”

Bacağının kesilmeyecek olmasından dolayı yaşadığı sevincini ifade eden Celal Ağırbaş, “İyi ki Samsun’a gelip Yrd. Doç. Dr. Atilla Saraç’a ameliyat olmuşum. Yoksa bacağımı kaybedecektim. Çok şükür ki böyle bir şey olmadı. Doktorumuza ve VM Medical Park Samsun Hastanesi ailesine teşekkür ederim” dedi.