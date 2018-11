Bafra Atatürk Anadolu Lisesinin çevre duyarlı Erasmus projesi

Bafra Atatürk Anadolu Lisesinin dört Avrupa ülkesi ile beraber yürütmeye başladığı "Su: Hayatın Kaynağına Karşı İnsanlığın Tutumu adlı Erasmus+ AB Projesi"nin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Bafra Atatürk Anadolu Lisesinin, Letonya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan ortak okulları ile yürütmeye başladığı Çevre ve Su konularını içeren “W.A.T.E.R= World's Attitude to the Treasure-Environment and Responsibility" (Su: Hayatın Kaynağına Karşı İnsanlığın Tutu-mu) adlı Erasmus+ AB Projesi ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ulusal Ajansının katkılarıyla Erasmus+ KA229 projeleri için 2018-2020 yılları süresince projeleri gerçekleştirmek için hibe alınacak.

Projeleri hakkında bilgi veren İngilizce öğretmeni Olcay Parlak okullarının hazırlamış olduğu ülkemizin tanıtımı ve kültürel zenginliklerin dünyaya aktarılması, doğayı koruyacak ve çevre bilincini geliştirecek yeni metotlarla ilgili projelerinin 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren AB Başkanlığı Ulusal Ajansının katkılarıyla başladığını, 24 aylık proje süresi boyunca yapılacak uluslararası ziyaretlere okullarından 30 öğrencinin katılmasının kararlaştırıldığını ve proje çalışmalarında diğer paydaş ülke okullarının İtalya, Portekiz, Letonya ve Yunanistan olduğunu belirtti.

Projeleri ile suyun bilim, sağlık, sanat, spor, tarih, edebiyat, doğa ve günlük hayatımızla olan ilişkisi üzerine eğitim, seminer ve çeşitli interaktif etkinliklerin yapılacağını, W.A.T.E.R projesinin öğretmen ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini paylaşabileceği çok uluslu bir proje olacağını ifade etti.

Bafra'ya gelen misafir yabancı öğretmenler özellikle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne hayran kaldılar. Ayrıca ziyaret ettikleri Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Bu çalışmalar doğrultusunda diğer ülke ortak koordinatör öğretmenlerinin de katılacağı ikinci koordinasyon toplantısı Mart 2019'da öğrencilerin de katılımıyla İtalya'da gerçekleştirilecek.