Bafra Atatürk Ortaokulundan Samsun’da bir ilk

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları desteğiyle Bafra Atatürk ortaokulunda "Rehberimiz Bilim Olsun Projesi" gerçekleştirildi. Proje, TÜBİTAK 4004 kapsamında ilk destek alan proje oldu. Konu hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Mehtap Yılmaz, "Samsun’da okullar bazında TÜBİTAK 4004 kapsamında destek gören ilk proje olan ’Rehberimiz Bilim Olsun Projesi’nde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Nebyan dağında eğitimler yapıldı. Ayrıca Bafra Atatürk ortaokulunda fen bilimleri deneyleri, matematik oyunları, drama, satranç, bedensel aktiviteler, resim çalışmaları ve ölçme değerlendirme çalışmaları yapılarak toplam 52 etkinlik gerçekleştirildi. Başarıyla sonuçlanan ’Rehberimiz Bilim Olsun Projesi’, gelecek yıllarda tekrarlarını gerçekleştirerek daha çok katılımcıya ulaşmayı hedeflemektedir. Bu proje sonunda okulumuz 2017-2018 eğitim öğretim yılına büyük bir enerji ile başlamış oldu" dedi.