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02 Mayıs 2018 13:42

Bafra atık su arıtma tesisi yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Bafra İlçe Belediyesi tarafından 20 yıl önce Yyaptırılan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin, rehabilitasyon inşaatı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Bafra atık su arıtma tesisi yenileniyor

02 Mayıs 2018 13:42



Rehabilitasyon inşaatı 7 milyon liraya mal olacak


Bafra Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi rehabilitasyon inşaatının 7 milyon liraya mal olacağını söyleyen SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Bafra Belediyesi tarafından ilçe merkezinin evsel nitelikli atık suların arıtılması amacıyla 1998 yılında işletmeye alınan Fatih mahallesinde yaklaşık 71 bin metre kare alan üzerine kurulan Atıksu Arıtma Tesisinin yıllara bağlı olarak kullanımı sonucunda tesiste bakım ve onarım yapılmasına karar verildi. SASKİ Genel Müdürlüğü teknik ekiplerince ihtiyaç kalemleri tespit edildi. Bafra Atıksu Arıtma Tesisinin revize inşaatı çalışmalarına 5 ay önce başlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ” diye konuştu.



Tesisin 26 Eylül 2018’e kadar tamamlanacak


İnşaat çalışmalarının devam etmekte olduğunun kaydeden Kamil Demircioğlu, “Yapılan ihale kapsamında mevcut Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat, mekanik ve elektrik işleri olmak üzere günümüz teknolojisine uygun ekipman ve tasarım ile revize edilecektir. Tesisin bütünlüğü ve güvenliği açısından önem arz eden, bahçe duvarı inşaatı, tesisi oluşturan binaların su yalıtımları ve çatı aktarımları ile havuzların sıyırıcı köprü yürüyüş yollarının beton kaplama çalışmaları ve çitler tamamlandı. Tesisin de inşaatın 26 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor ” diye konuştu.


Öte yandan Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Nihat Mıhçı, Bafra Sorumlusu İnşaat Mühendisi Savaş Yılmaz, kontrolörler Çevre Mühendisleri Ali Osman Yayla ve Kübra Özbay ile yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.




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