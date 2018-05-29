Bafra Belediyesi halk iftarları yoğun katılımla gerçekleşiyor

Fevzi Çakmak Mahallesi ve en son Cumhuriyet Mahallesi, Tabakhane Mahallesi ve Yaka Mahallesi sakinleri ile birlikte gerçekleştirilen iftar yemeğine katılım yine üst düzeyde oldu. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz iftara katılan vatandaşların masalarını tek tek dolaşarak “hoş geldiniz” dediler.

Yaka, Cumhuriyet ve Tabakhane Mahalleleri olmak üzere üç mahallenin sakinlerinin bir araya geldiği iftar yemeğinde konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç katılımları nedeni ile vatandaşlara teşekkür ederek, “Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun. Mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberlik ortamlarının en güzel gerçekleştiği halk iftarlarımıza yoğun katılımlar bizleri sevindiriyor. Çünkü günün telaşı içerisinde insanlarımız komşuları ile bile görüşemez hale geldi. Bu organizasyonlar onun için çok önemli. Halkımızın hele de bu günlerde daha fazla birliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da her zaman dile getirdiği gibi ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.’ Bizleri iftar programlarımızda yalnız bırakmayan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı’ya teşekkür ediyorum. İftar öncesi kendisi ile birlikte 6-7 saat boyunca esnaflarımızı ziyaret ettik, halkımızla sohbet ettik. Fakat burada sizleri görünce tüm yorgunluğumuz gitti. İftar programında emeği geçen belediye ekibimize, mahalle muhtarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Sele Sepet Top Kandili hakkında bilgi veren Başkan Kılıç şunları söyledi: “Kıymetli hemşerilerim. Malumunuz Mübarek Ramazan ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece Baframıza has geçmişi yüzyıllara dayanan Sele Sepet Top Kandili Şenliklerimiz var. Belediye olarak düzenlediğimiz etkinliklerimizde bu yıl da yine çocuklarımızı eğlendirmek üzere çeşitli etkinlikler olacak. Çocuklarımıza okullarda sele sepet top kandillerini dağıttık. O akşam manilerini söyleyerek geleneği yaşatacaklar. Bu anlamda emeği olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediye Kültür Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bir dizi etkinliğin olacağı ramazan ayının 15. gecesi yani 29 Mayıs Salı günü iftar sonrası Bafra Gençlik Merkezi önünde toplanılıp 20.45’ten itibaren halkımızla beraber Fener Alayı Yürüyüşümüz olacak. Yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erecek. 21.30’dan itibaren ise etkinliklerimiz başlayacak. Programımıza 7’den 70’e bütün hemşerilerimiz davetlidir.”

“Hala operasyon yapmak istiyorlar”

Daha sonra bir konuşma yapan Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise Ramazan ayının mübarek ikliminde bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, “Bugün öğleden itibaren esnaflarımızı ziyaret ettik, onlarla hasbihal ettik. Şimdi sizleri gördük mutlu olduk. Teravih sonrası da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Malumunuz 58 yıl önce bir darbe oldu. 27 Mayıs 1960 darbesi. Bu milletin oyuyla seçilen bir başbakan ve bakanlar asıldı. Sonra 80 darbesi gerçekleştirildi. Daha sonra 28 Şubat’ı gördük. E-Muhtıralar oldu, 17-25 Aralık tarihlerinde Hukuk Darbe girişimi oldu. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini yaşadık. Peki, girişimler bitti mi. Hayır, bitmedi. Hala operasyon yapmak istiyorlar. Doların, euronun üzerinde oynayarak Türkiye’yi sıkıştırmak istiyorlar. Ne kadar oynarlarsa oynasınlar başaramayacaklar. Bu akşam burada ki birlik ve beraberlik bunu gösteriyor. Allah’ın izniyle biz bir ve beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine ayrıca AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.