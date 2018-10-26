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Bafra Belediyesinden geri dönüşüm sepetleri

Bafra Belediyesinin pet şişe görünümlü geri dönüşüm sepetleri büyük beğeni topladı.


Geri dönüşüm için her geçen gün farklı yöntemlerle halkın karşısına çıkan Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilk etapta okullara dağıtılacak olan geri dönüşüm sepetlerinin tüm ilçe genelinde parklarda hayata geçirilmesi tasarlanıyor.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede geniş çaplı bir temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi. Bu seferberliğin sadece sokakları temiz tutmakla sınırlı kalmadığını belirten Kılıç, geri dönüşüm için de büyük çaba harcadıklarını dile getirdi.


Başkan Kılıç, “Geri dönüşümün ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını unutmamak gerek. Vatandaşlarımızın çevre bilinci kazanması için farklı çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle çocuklarımızın geri dönüşüm konusunda bilgilendirmek ve özendirmek için geri dönüşüm sepetlerimizi ilk olarak okullara ve parklarımıza yerleştirmeyi düşünüyoruz. Ülke ekonomimize katkı sağlamak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

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