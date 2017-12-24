Bafra Belediyesinden sanat kursu

Bafra Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından tiyatro alanında 40, bağlamada 70, kemanda 20, gitarda 42, şan derslerinde ise 20 olmak üzere toplam 192 kişiye eğitim verilen Hüseyin Baş Hacıbaşoğlu Konservatuarını ziyaret eden Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, kursiyerlerle ve eğitmenlerle sohbet etti. Başkan Şahin, “Baframızın tarihine baktığımızda ilçemiz kültür ve sanat şehriydi. Zamanla bu azaldı. Şimdi yeniden canlanmaktadır. Pek çok sivil toplum kuruluşumuz ve derneğimiz çeşitli faaliyetler yapmaktadır. Biz de tüm bu etkinliklere destek oluyoruz. Bafra Belediyesi olarak ise sele sepet şenlikleri, çocuk tiyatroları, Hıdırellez şenlikleri, musiki cemiyeti ile birlikte Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserleri, şiir dinletileri, Neyzen Tevfik Şenlikleri etkinlikleri düzenlemekteyiz. Bafra Belediyesi Hüseyin Baş Hacıbaşoğlu Konservatuvarımızda ise pek çok kültürel ve sanatsal etkinlik yapılmaktadır. Şimdi ise 192 kişiye sanat kursu verilmektedir. Öncelikle sanatseverlerimize, konservatuarımız personeline, Kültür İşleri Müdürlüğümüze, usta öğreticilerimize ve binamızı bağış yapan Nevenka Baş Hacıbaşoğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette Bafra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Çamaş, Fikret Vatansever, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Danışmaz, Konservatuar Müdiresi Ayşegül Kurt Coşar da hazır bulundu.