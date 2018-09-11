Bafra Belediyesinden yeni ihbar hattı

Hamit Kılıç Başkanlığındaki Bafra Belediyesi, kısa süre içinde hayata geçirdiği hizmetlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve en yenilikçi sesli-görüntülü anlık mesajlaşma uygulaması BİP, Türkiye genelinde kullanıcılar ve kurumlar tarafından da tercih edilmeye başlandı. Milli ve yerli ürün ve hizmetlerin kullanımının yaygınlaşması anlayışıyla teknolojik ve bilişim ürünlerinde de kullanımın artırılması amacıyla başlatılan kampanyalar artarak devam ediyor. Bu anlamda Bafra Belediyesi de önemli bir adım atarak, belediyeyle ilgili talep ve önerileri, yerli ve milli anlık mesajlaşma uygulaması olan BİP üzerinden değerlendirmeye alacağını, BİP harici uygulamalardan gelecek talepleri değerlendirmeye almayacağını duyurdu.

“Sorun varsa, çözümü de var” sloganı ile hizmet vermeye başlayan BİP ihbar hattı ile 0535 433 80 80 numarasına gönderilecek taleplerin anında ilgili birimlere iletilerek, çözümsüz hiçbir sorunun kalmaması amaçlanıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada şunları söyledi:

"Baframız genelinde vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla BİP uygulamasını hayata geçirdik. Türk Mühendislerimizin geliştirdiği mesajlaşma uygulaması ile sorunların anında çözüme kavuşturulmasını amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız çevresinde gördükleri ve sorun olarak değerlendiklerini 0535 433 80 80 numarası üzerinden bizlere ihbar edecek, bizler de ilgili birimlerimizi devreye sokarak söz konusu sorunu ortadan kaldıracağız. Hizmet noktasında daha iyiyi arayışımız devam edecek. Halkımızın mutluluğu her şeyden önce gelir."