Bafra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yürütülen, “Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi” projesi kapsamında, ihracat potansiyeli olan firmalara, Samsun TSO tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Program Otoritesi olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında, Bafra Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen “Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi Projesi” çerçevesinde Bafralı ihracat potansiyeli taşıyan firmalara eğitim verildi. Bafra Öğretmenevi’nde Finansal “Kaynaklara Ulaşım” adı altında düzenlenen eğitim çerçevesinde, firma yetkililerine, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili de bilgi verildi.



Fırsatları değerlendirin çağrısı

Samsun TSO Dış İlişiler Müdür Yardımcısı Oğuz Sandıkçı, yaptığı sunumda Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında yapılan faaliyetler, ağın işletmelere sunduğu hizmetler konusunda bilgilendirme ile ticari ve teknolojik işbirliği araçları gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Avrupa İşletmeler Ağı projesinin işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması ve uluslararasılaşmasına katkı sağlamak, Avrupa ve ağ ülkelerinde yer alan işletmeler ile ticari ve teknolojik işbirliği kurmak için işletmelere büyük fırsatlar sunduğu ifade eden Oğuz Sandıkçı, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin bu ağdan faydalanmasının önemine vurgu yaptı. Sandıkçı, 60 ülkede 600’e yakın ortak kuruluş ile yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesinin dünyanın en büyük KOBİ network projelerinden olduğunu ve Avrupa İşletmeler Ağı projesi Karadeniz konsorsiyumu tarafından düzenlenen faaliyetler ve hizmetlerden Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi Projesi hedef grubundan yer alan firmaların faydalanabileceğini de sözlerine ekledi.



İşbirlikleri imkanları görüşüldü

Katılımcıların sorularının cevaplandırıldığı program sonrası Samsun TSO tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi ile “Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi Teknik Destek Projesi” ile yapılabilecek olası işbirliği imkanları değerlendirildi.