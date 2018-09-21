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Bafra didik didik arandı

Samsun’un Bafra ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yaptı. Uygulamaya narkotik köpeği Ece de katıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik Büro Amirliği ekipleri ile birlikte araçlı, yaya ve motorize olmak üzere 3 ayrı koldan yapılan uygulamalarda her taraf didik didik arandı. Yol uygulamasında çok sayıda araçlar ve sürücüler aranırken suç unsurlarına yönelik metruk mahallerde de aramalar yapıldı. Okulların dağılım saatlerinde araçlı, yaya ve motorize olmak üzere 14 ekiple, okul önlerinde ve umuma açık yerlerdeki şüpheli kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Okulla ilgisi olmayan kişiler uyarılarak okul önlerinden uzaklaştırıldı.

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