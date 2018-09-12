Bafra İŞKUR'dan eski hükümlülere girişimcilik eğitimi

Samsun'un Bafra ilçesinde eski hükümlülere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimi verilecek.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi, Bafra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Samsun KOSGEB Müdürlüğü işbirliğinde kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü girişimcilere yönelik 25-28 Eylül tarihlerinde 50 kişilik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi yapılması için sözleşme imzalandı.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, "Bakanlığımızın 100 günlük icraat programı kapsamında belirlemiş olduğu Girişimcilik Eğitim Programı hedefini gerçekleştirmek, kendi işini kurarak istihdama katkı sunmak isteyen eski hükümlü girişimcilerin eğitim talebini karşılamak, ülke ekonomisine katkı sunmaları ve son dönemlerde artan işsizlik sorununa bir nebze katkı sağlamak için elimizden gelenin fazlasını yapmayı hedeflemekteyiz. İş bulma konusunda dezavantajlı konumda bulunan eski hükümlüler alacağı bu eğitimlerle gerek KOSGEB, gerekse İŞKUR desteklerinden faydalanabileceklerdir. Eski hükümlü vatandaşlarımız bu eğitimlere katıldıktan sonra Kasım ayı içerisinde 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında eski hükümlülere asgari ücretin 15 katı kadar hibe desteğine başvurabileceklerdir" dedi.

Denetimli Serbestlik Müdür Vekili İbrahim Çaylı ise "Müdürlük olarak eski hükümlü girişimcilerimizin girişimcilik eğitim taleplerini karşılamak için çaba sarf ediyoruz. Bafra İŞKUR ile işbirliği eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için her türlü desteklerden faydalanmaları için ne gerekiyorsa yapmaktayız. Eski hükümlüler bu eğitimi tamamladıktan sonra KOSGEB'den kendi işini kurmak isteyenlere proje karşılığında 50 bin lira hibe, 100 bin lira ise geri ödemeli faizsiz kredi desteğine başvurabileceklerdir. Eski hükümlü girişimcilerimizin cesur olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Eski hükümlülerin 18 Eylül tarihine kadar e-devlet üzerinden KOSGEB'e başvurabilecekleri, aynı zamanda hem Bafra İŞKUR, hem de Bafra Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne de başvuru yapabilecekleri belirtildi. Mülakatın ise 18 Eylül'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılacağı açıklandı.