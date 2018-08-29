Bafra İŞKUR‘dan istihdam seferberliği çalışmaları

Bafra, Alaçam, 19 Mayıs ve Yakakent’te yılsonuna kadar çalınmadık kapı bırakmayacak olan İŞKUR, Bafra Ticaret Sanayi Odası ve diğer odalarla görüşülerek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Söz konusu çalışmalar için iş ve meslek danışmanları sahalarda faaliyetlerini sürdürmekle beraber istihdama doğrudan etki edecek firmalarla görüşmeler Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik tarafından gerçekleştiriliyor.

Bafra Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan bir körük fabrikası ile Bafra Madeni Sanatkârlar Odası ile yapılan görüşmelerde, yeni açılacak olan hava süspansiyon sistemleri imalatı firmasına eleman temininde işbirliğine gidilme kararı alındı. 1 yıl içerisinde 80 kişiyi istihdam etmeyi hedefleyen firmadan ilk etapta 11 kişilik doğrudan talep alındı. Nitelikli eleman temininde güçlük çeken firmaya Bafra İŞKUR olarak nitelikli eleman yetiştirme temininde bulunulacak. Bu amaçla ilk etapta 4 kişilik İşbaşı Eğitim Programı, 25 kişilik İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursu, 6 kişilik de MEGİP protokolün kapsamında yetiştirerek nitelik kazandırılması ve sonucunda istihdam etme taahhüdü alındı.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, bakanlık, genel müdürlük ve il müdürlüğünün teşvik ve destekler konusunda işverenlerin taleplerine önem verdiğini, işverenler ziyaret edilerek sorun ve çözüm önerilerinin yerinde görerek istihdama daha fazla nasıl katkı sağlanılmasına çalışıldığını belirtti. Ergenlik, “Yeni açılacak hava süspansiyon sistemleri işletmesi için AR-GE Müdürü Şuayip Çakır’dan taahhütler aldık. Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum ile de ‘Bir Senden Bir Benden Teşviki’ ile ‘Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü(MEGİP)’ hakkında değerlendirmeler yapıldı” dedi.

İstihdam seferberliğine Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi İş ve Meslek Danışmanları Selma Günaydın ve Sezgin Boyun da eşlik etti.