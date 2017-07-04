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04 Temmuz 2017 08:55

Bafra Ovası’nda buğday hasadı başladı

Samsun’un Bafra Ovası’nda buğday hasadına başlandı.

Bafra Ovası’nda buğday hasadı başladı

04 Temmuz 2017 08:55


Bafra Ovası’nda bu sezon 250 bin hektar alanda buğday ekimi yapıldı. Buğday başaklarının olgunlaşması ile biçerdöverler ovaya girdi ve ilk hasat yapıldı.


Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Toprak Mahsulleri Ofisinin(TMO) buğday fiyatlarını açıklayarak bir an önce alıma başlaması gerektiğini söyledi. Bafra Ovası’nda kırsal ve ovada 250 bin hektar alanda buğday ekimi gerçekleştirildiğini söyleyen Osman Tosuner, "Bafra Ovası’nda şu an 2016-2017 buğday hasadını yapmaktayız. Yaklaşık 250 bin hektar kırsal ve ovada ekim alanı var" dedi.


Çiftçinin buğdayını tarlasından çıkartıp hemen peşin paraya döndürmek sevdasında olduğunu ifade eden Tosuner, “Bunun sebebi de üreticinin bankalara olan burcu. Bugün banka faizleri yüzde 16-17’lerde. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin bir an önce fiyatları açıklaması ve bir an önce alıma başlaması lazım. Eğer alımlara başlanmazsa un sektöründeki sıkıntılar köylüye yansır, bunun bedelini de alt tabaka çiftçi öder” diye konuştu.



“Bu sene en az 95 kuruş olmalı”


İç Anadolu’da, Edirne’de Toprak Mahsulleri Ofisinin alıma başladığını ama ödeme yapmadığını, emanet alımı yaptığını belirten Tosuner, “Aldıkları buğdayın parasını çiftçiye öderlerse çiftçi bir nebze olsun rahatlar. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar aynı ama girdi fiyatları yüzde 30 arttı. Geçen seneki 80 kuruşa satılan buğday, bu sene en az 95 kuruş olması lazım. Maalesef 95 kuruş değil, devlet bu işi onura etmese Bafra Ovası’nda buğday 75 kuruş. Bu da çiftçinin yok olması demek. Çiftçinin yok olması demek, hububatın olmadığı bir ülkede, tarımın olmadığı bir ülkede devletin çöküşüdür. Devletimizin bir an önce buna bir çözüm bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.




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