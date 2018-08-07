Bafra Ovası’nda çeltik tarlaları susuzluktan kurumaya başladı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri Fener Mahallesi’ne giderek çeltik üreticilerinin sorunlarını yerinde dinledi. Gördüğü manzara karşısında hayretlere düşen Tosuner, su sorunun çözülmemesi durumunda mahalle sakinlerinin çeltik üretimine devam edemeyeceklerini ifade etti.

Fener Mahallesi’nde bulunan çeltik arazilerine kanaletlerden yeterli su gelmediği için mağduriyet yaşadıklarını ifade eden çeltik üreticileri, kullanmadıkları suyun parasını ödeyemedikleri için de icraya verildiklerini söylediler.

Çeltik üreticisi ve aynı zamanda Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yerebakan, “Şu anda çeltiğin en fazla suya ihtiyacı olduğu dönem. Maalesef su alamıyoruz. Bütün kanallar bomboş. Susuzluktan toprak kurudu. Biz rica ediyoruz, suyumuzu salsınlar” dedi.

Üreticilerin sudan dolayı icralık olduğunu belirten Yerebakan, “Şu anda üreteci parayı nereden bulsun? Tam çeltiğin ortası. Eskiden su paraları yıl sonu ödeniyordu. Şimdi hem su yok hem de bütün vatandaşları icraya verilmiş durumda. Hiç olmasa yıl sonuna kadar dursalardı. Şu anda tarlalarda bir damla su yok” diye konuştu.

Kanaletlerden su gelmediğini belirten üretici Kadriye Bayrak, “Dinamo ile suluyorum. Dinamoyla suladığım için tarlama su yetmiyor. Çeltiğim ot içinde kalıyor. Susuz kaldık. Ben buraya çok yatırım yaptım. Hem yer altından çıkan suya para ödüyoruz, elektrik ödüyoruz hem de kullanmadığımız suya para ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aylardır su alamadıklarını söyleyen Şaban Demirci ise “Aylardır su alamıyoruz. Çeltiğin şu anda verim zamanı. Bu çeltikten zaten ben verim alamayacağım. Alamadığım zaman su borcunu nasıl ödeyeceğim? Almadığımız suya icralık oluyoruz. Zaten paramız yok. Biz burada mağduruz. Bizim mağduriyetimizin giderilmesi istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Ziraat Odası Başkanı Osman Tosun, “Maalesef ayakkabıyla gir çeltiğin içinde gez. Eğer bu çeltik susuz kalırsa ürün vermez. Bırakın para kazanmayı masraflarını bile alamazlar. Bu araziye en az 10 gündür su verilmemiş. Eğer su verme sırası 10 günde bir gelirse bu vatandaş çeltik ekmeyi bıraksın” şeklinde konuştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Altınkaya Sağ Sahil ve Kızılırmak Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Önder Çırak, kanaletler ile çeltik ekiminin yüzde 12’lik kısmının sulanabilir olduğunu, yüzde 80’lik bir alanda da sıkıntı yaşandığını ifade ederek sorunun çözümü için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.