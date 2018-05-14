Bafra Ovası’nda çeltik tohumları suyla buluştu

Çeltik Ekimi Festivali"nde, çeltik tohumları protokol tarafından suyla buluşturuldu.

Balıklar Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte Vali Osman Kaymak, AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin çeltik ekimi yaptı. Öğrencilerin folklor gösterileriyle başlayan etkinlikte konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra Ovası Türkiye’de ikinci ova ama biz bunu birinci ova yapmak istiyoruz” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra’da çeltiği üretip eğer başka bir yerde oranın adıyla çeltiği sattırıyorsak bu bizim eksiğimiz demektir. Mutlaka Bafra çeltiği dedirtmemiz gerekir” diye konuştu.

Çeltik ekimi hakkında bilgi veren Kaymakam Ali Fuat Türkel, “Bafra’da 67 bin 787 kilometrekare tarım arazisi bulunmaktadır. Bunun yaklaşık olarak yüzde 80’i sulanabilir alana sahiptir. Sulama imkanı olan arazilerde her türlü yazlık ve kışlık ürün yetiştirilmesi mümkündür” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, “Ürünlerimiz kaliteli bir şekilde elde ediliyor. Ama bütün konuşmacılarımızın ortak noktası gelip Bafra pirincinin ismine takılıyoruz. Evet, biz Bafra pirincini, Bafra çeltiğini maalesef iyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde, yüksek tonajlı bir şekilde üretiyoruz. Ne yapıyoruz? Çuvallara doldurup başka illere, ilçelere gönderiyoruz. Biz bundan sonra çeltik ekim ve dikim alanlarında kalitenin artırılmasının yanında pazarlama tekniklerini, özellikle Bafra çeltiğiyle alakalı nasıl pazarlayabiliriz. Bafra ismini onun üzerinde nasıl tescilleyebiliriz bunun çalışmasını yapmalıyız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Bafra Ovası son dönemde hükümetimizin yapmış olduğu ciddi yatırımlarla sulama alanlarında çok büyük yol kat etti. Doğu yakası sulama kanalları tamamlandı. Batı yakasındaki çalışmalarda belli bir seviyeye geldi. Bafra Ovası denince sadece Bafra’nın Kızılırmak’ın etrafı değil, Dereköy’den başlayıp Yakakent’e kadar ediyor. Hasat döneminde çeltiği dışarıdan tüccarlar da alıp gidiyor, kendi bölgelerinde işliyor. Onun için çeltik nerede işlenirse işlensin Bafra pirinci olarak satıldığında Türkiye’de daha çok önem arz edecek. Çünkü alınan pirincin Bafra pirinci olarak gittiğinde dikkat çekecek. Ama şimdi sadece Bafra’daki üreticilerimizin ürettikleri Bafra pirinci olarak gidiyor ama Bafra dışındaki tüccarların aldıkları pirinçler Terme’de işlenirse Terme pirinci, Çarşamba’daysa Çarşamba, Osmancık’ta ise Osmancık. Bafra’da yaklaşık yılda 100 bin ton civarında bir üretim var. Bu çok büyük bir üretim. Bunun değerlendirilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Vali Osman Kaymak ise, “Samsun olarak şunu söylüyoruz: Bafra, Çarşamba Ovalarıyla Samsun ülkenin önemli bir gıda deposu. Yıllardır ülkemizi aş olmuş, ekmek olmuş ve buradaki insanların geçimine vesile olmuş. Samsun bu potansiyelini çok daha iyi kullanmalıdır. Gelişen toplumlarda gıda en stratejik ürün haline geldi. Herşeyi bulabiliyorsunuz ama gıdayı bulamıyorsunuz. Nüfusun artması nedeniyle gıda çok önemli bir ihtiyaç. O ürünü de Allah’a şükür buralara vermiş bu nimeti. Biz de hep birlikte kurumlarımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Büyükşehirimiz, belediyelerimiz hep birlikte bu ovalardan katma değeri yüksek ürünler elde etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çeltik ekimi gerçekleştirildi. Çizmeleri çeken protokol, suya girerek ilk çeltik tohumlarını ekti.