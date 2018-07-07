Bafra Ovası’nda karpuz ve domates hasadı

Karpuzda hayal kırıklığı yaşayan Bafralı çiftçinin yüzünü domates güldürdü.

Geçen yıllarda yok satan Bafra karpuzu, bu yıl Adana karpuzu ile çakışınca, üreticiler ilk etapta umduğunu bulamadı. Bafra Ovası’nda 10 bin dekar alanda üretilen karpuz ve 9 bin dekarlık alandaki kavunun hasat dönemi havaların sıcak olması nedeniyle erken başladı. Bafra Ovası’ndaki çiftçiler, bu yıl Adana’da üretilen karpuz ile Bafra’daki erkenci karpuzun hasat dönemlerinin çakışması nedeniyle, kavun ve karpuzda beklenen satışın olmadığına dikkat çekti. Geçen dönemlerde Adana karpuzunun bittiği dönemde çıkan Bafra karpuzu yok satarken, bu dönemde ise fiyatı tarlada 40 kuruş olmasına rağmen alıcı bulmakta zorlanıyor. Karpuz ve kavundan umduğunu bulamayan çiftçinin yüzünü ise bu yıl tarlada 2 liradan alıcı bulan domates güldürdü.

Bafra Ovası’nda çiftçilik yapan Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bilgiç, “Bu yıl karpuz ve kavun hasadı Bafra Ovası’nda 10 gün başladı. Bu da havanın çok aşırı sıcak olmasından kaynaklandı. Hal böyle olunca Adana ile çakıştı. Şu anda Bafra Ovası’nda turfanda karpuz 35-40 kuruş civarı. Biz bunun 60 kuruş olmasını bekliyorduk. Fiyat uygun olmasına rağmen alıcı da yok. Dışarıdan kimse gelmiyor. Az da olsa kavuna bir talep var. Geçen yıllara oranla çok aşırı bir ekim de olmadı. Havanın sıcak olması nedeniyle de karpuzlar yanmaya başladı. Hasat mevsiminin başlamasına daha 10 gün vardı ancak erken toplamak zorunda kaldık. Adana ile de çakışınca karpuz satışımız olmadı. Önümüzdeki hafta iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah alıcıları buraya çekeriz diye ümit ediyoruz” dedi.

18 yıldır çiftçilik yapan 46 yaşındaki Halim Turgut ise, “Karpuz bu yıl sadece zarar. Karpuz böyle giderse büyük çiftçiyi kurtarmaz. Karpuzda beklenen satışı yapamadık. Ama bu yıl kavun ve domates yüzümüzü güldürdü. Domates fiyatları geçen seneye göre biraz arttı. Bu yıl kilosu 1 lira ile 2 lira arasında değişiyor. Seçimden önce fiyatlar nasılsa şimdi de aynı. Tabii domateste önümüzdeki günlerce yaşanacak olan bolluğun fiyatları düşüreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.